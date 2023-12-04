Дирижера в ФРГ отстранили от участия в фестивале из-за его работы в России – СМИ

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Организаторы музыкального фестиваля Шлезвиг-Гольштейна (SHMF) отстранили от участия дирижера, пианиста и сооснователя мероприятия Юстуса Франтца. Причиной стало его вхождение в жюри конкурса имени П. И. Чайковского в Москве. Об этом сообщает Bild.

По словам интенданта фестиваля Кристиана Кунта, которого цитирует издание, приглашение Франтца стало невозможным по ряду причин, среди которых – его деятельность в РФ.

Издание пишет, что отстраненный дирижер назвал поведение руководства фестиваля трусливым и не совсем справедливым, а также обвинил его в том, что те не вышли с ним на прямой контакт, несмотря на то что ранее был запланирован разговор.

В январе этого года Франтц совместно с Московским государственным академическим симфоническим оркестром исполнил Симфонию № 5 Густава Малера в рамках нового авторского цикла в "Зарядье".

Отмечается, что в композиции присутствует необычная структура, которая состоит из пяти частей, объединенных в три больших раздела. Некоторые музыковеды называют ее распутьем в творчестве Малера.