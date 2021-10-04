Москва онлайн покажет презентацию нового альбома группы "Сурганова и Оркестр"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

5 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть закрытую презентацию нового альбома группы "Сурганова и Оркестр" "Завтра". Это вторая часть альбома, первая часть под названием "Все будет" вышла в июне текущего года.

Перед концертом музыканты расскажут об идее создания проекта, написании песен, работе в студии.

Фанаты смогут увидеть видеоклипы к песням "Волчица" и "Ливень осенний".

Смотрите прямую трансляцию 5 октября в 20:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.