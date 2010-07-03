Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

16:27

Театр Куклачева приглашает на новогоднюю сказку "Как коты спасли Федору"

культура праздники театр

Фото: предоставлено организаторами

Это одна из самых загадочных и волшебных постановок творческой группы Театра кошек Юрия Куклачева под руководством Екатерины Куклачевой, дочери легендарного артиста, клоуна и дрессировщика.

Вы увидите театрализованное представление, мюзикл, песочное шоу, веселых клоунов, вас ждет много-много радости и детского смеха. Не только дети, но и родители окажутся в сказке, а каждого зрителя, который соприкоснется с волшебной тайной, ждут сюрпризы: интерактивы с главными и любимыми артистами – кошками!

Все родители стремятся удивить своего ребенка и порадовать его новыми и положительными впечатлениями. В новогодней сказке "Как коты спасли Федору" ваши дети увидят неподражаемое живое действо с талантливой, задорной игрой актеров-людей и самое главное – игру актеров-кошек.

Ждем вас на нашем волшебном празднике, где будет самое настоящее новогоднее чудо, а еще много ласковых котов и кошек, сказочная новогодняя елка и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка!

Когда: с 2 по 8 января
Где: Московский международный Дом музыки

Билеты доступны по ссылке.

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика