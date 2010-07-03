Театр Куклачева приглашает на новогоднюю сказку "Как коты спасли Федору"

Фото: предоставлено организаторами

Это одна из самых загадочных и волшебных постановок творческой группы Театра кошек Юрия Куклачева под руководством Екатерины Куклачевой, дочери легендарного артиста, клоуна и дрессировщика.

Вы увидите театрализованное представление, мюзикл, песочное шоу, веселых клоунов, вас ждет много-много радости и детского смеха. Не только дети, но и родители окажутся в сказке, а каждого зрителя, который соприкоснется с волшебной тайной, ждут сюрпризы: интерактивы с главными и любимыми артистами – кошками!

Все родители стремятся удивить своего ребенка и порадовать его новыми и положительными впечатлениями. В новогодней сказке "Как коты спасли Федору" ваши дети увидят неподражаемое живое действо с талантливой, задорной игрой актеров-людей и самое главное – игру актеров-кошек.

Ждем вас на нашем волшебном празднике, где будет самое настоящее новогоднее чудо, а еще много ласковых котов и кошек, сказочная новогодняя елка и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка!