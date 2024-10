Певец Джеймс Блант пообещал сменить имя, если его альбом займет первое место в чартах

Фото: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Британский певец Джеймс Блант заявил, что готов сменить имя, если его дебютный альбом Back to Bedlam займет первое место в музыкальных чартах после переиздания в честь 20-летия, рассказал музыкант в социальной сети X.

"Хотите разрушить мою жизнь? Я официально сменю имя, если юбилейное издание Back to Bedlam в честь 20 лет с момента выпуска займет первое место. Предлагайте свои варианты под этим постом, побеждает самый популярный комментарий", – написал певец.

Релиз состоится 11 октября. По словам исполнителя, релизом он хочет выразить благодарность поклонникам, которые покупали этот альбом на протяжении 20 лет с момента выпуска.

Поклонники уже предложили новые имена для Бланта. Среди них Blames Junt (Блеймс Джант) и Jimmy Saville (Джимми Савилль). Также было предложено имя, состоящее из десяти слов: Itsy Bitsy Teeny Weeny Pop Star Four Chord Song Machiney.

