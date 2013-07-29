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29 июля 2013, 10:29

Происшествия

Полицейские задержали подозреваемых в ограблении на 900 тысяч рублей

Сотрудники столичного угрозыска задержали двоих подозреваемых в ограблении коммерсанта. Ущерб составил 870 тысяч рублей.

Нападение произошло утром 25 июля. По сообщению пресс-службы столичного главка МВД, около 10 часов утра в полицию обратилась директор одного из столичных магазинов.

По ее словам, на складе в центре Москвы к ней подошли неизвестные и, угрожая пистолетом, забрали сумку с деньгами.

В тот же день подозреваемые были задержаны в Подмосковном Щелково, один из них был ранее судим. В ходе обыска полицейские обнаружили у них часть похищенной суммы.

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