Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на квартиру

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в разбойном нападении на квартиру одного из домов по улице 800-летия Москвы, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Потерпевшая сообщила, что злоумышленники ворвались к ней в квартиру, когда она беседовала со знакомой в коридоре.

"Они избили ее, а затем кухонными ножами вскрыли сейф, находящийся в комнате, и похитили 60,5 тысяч рублей, после чего разбили мобильный телефон и покинули квартиру, угрожая расправой в случае обращения в полицию", - говорится в сообщении.

Подозреваемыми оказались трое жителей Подмосковья, ранее судимые за совершение краж и грабежей, а также 25-летняя девушка - знакомая потерпевшей.

В отношении них полицейские возбудили уголовное дело по статье "Разбой".