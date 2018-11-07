Ущерб от разбоя со стрельбой на юго-востоке Москвы составил 4 миллиона рублей

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Ущерб от разбойного нападения со стрельбой на юго-востоке Москвы, которое произошло 6 ноября, составил почти четыре миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Материальный ущерб составил 3 миллиона 868 тысяч 630 рублей. Потерпевший 1977 года рождения госпитализирован с ранением левой стопы", – сказал представитель ведомства, передает Агентство "Москва".

В главке также сообщили, что для розыска и задержания преступников на территории ЮВАО вводился план "Перехват". В результате оперативной работы сотрудников правоохранительных органов на улице Таганрогская был найден автомобиль, на котором скрылись нападавшие.

Возбуждено уголовное дело о разбое, ведется расследование.

Инцидент произошел днем 6 ноября около дома 28 на Ставропольской улице. Потерпевший остановился на красный сигнал светофора. В этот момент к автомобилю подъехала Audi A6. Оттуда вышли неизвестные. На них были надеты медицинские маски. Злоумышленники несколько раз выстрелили в сторону водителя, после чего разбили стекла в машине и забрали из салона сумку с деньгами.