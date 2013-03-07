В Москве пропала 15-летняя студентка колледжа

Студентка одного из столичных колледжей 8 февраля 2013 года ушла из дома и не вернулась. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Согласно материалам дела, девушка покинула квартиру, где проживала вместе с бабушкой, и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно. По некоторым данным, студентка и раньше уходила из дома.

Следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к пропаже.