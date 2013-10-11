Мастер и прораб украли стройматериалы с помощью погрузчика

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в хищении материалов со стройки. Ими оказались мастер и прораб компании.

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, 10 октября в отделение обратился представитель стройфирмы. По его словам, сотрудники организации обнаружили пропажу крупной партии материалов с площадки; ущерб составил полмиллиона рублей.

Спустя 50 минут после обращения сотрудниками ОМВД по району Раменки на этой же стройплощадке были задержаны подозреваемые – мастер и прораб стройки. Воспользовавшись своим положением, они с помощью автопогрузчика похитили стройматериалы.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража); в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения — подписка о невыезде.