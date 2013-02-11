Задержан мужчина, укравший 100 тысяч рублей из лотерейного терминала

Полицейские задержали мужчину, который украл деньги из лотерейного терминала в торговом центре на Дмитровском шоссе. С заявлением в правоохранительные органы обратился продавец. Он заметил, что дверь лотерейного терминала в магазине открыта, и из него пропал диспенсер с деньгами.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в течение часа. Им оказался 25-летний приезжий из Тверской области, который работал комплектовщиком на одном из столичных пищевых комбинатов.

Воспользовавшись отсутствием замка на терминале, он украл кассету диспенсера, в которой находилось более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Похищенное у него было изъято, возбуждено уголовное дело по статье "кража".