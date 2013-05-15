Двух инспекторов ГИБДД подозревают в получении взятки

Следственное управление Следственного комитета по Западному административному округу Москвы возбудило уголовное дело в отношении двух инспекторов ГИБДД УВД по ЗАО по факту получения взятки от нарушителя ПДД. Об этом M24.ru сообщил источник, близкий к следствию.

По его данным, сотрудники ГИБДД были задержаны днем 14 мая на пересечении Боровского шоссе и улицы Производственная после получения 40 тысяч рублей от нарушителя ПДД. Эти деньги, по словам собеседника, были получены инспекторами за не составление административного протокола за выезд на встречную полосу от водителя автомобиля Audi.

Как пояснил источник, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения задержанным полицейским.