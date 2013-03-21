Дома в СВАО отремонтируют до конца лета

Конкурсы на ремонт инженерных сетей и конструкция домов в СВАО объявил столичный департамент по конкурентной политике. Он предусматривает ремонт фасадов, лоджий, балконов, цветочниц, перекрытий, мягких и стальных кровель и козырьков подъездов. Также планируется привести в порядок отопление, канализацию и водоснабжение.

Согласно технической документации, работы на объектах должны быть выполнены до конца лета 2013 года, сообщает пресс-служба ведомства. Всего на ремонт домов в СВАО из бюджета планируется выделить более 360 миллионов рублей.