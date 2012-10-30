Ваенга и Михайлов споют на фестивале хороших песен "Ээхх, разгуляй!"

Фото: chanson.ru

10 ноября в "Олимпийском" пройдет фестиваль хороших песен "Ээхх, разгуляй!", организованный "Радио Шансон". На одной сцене выступят исполнители народной песни, популярной музыки и "классического" шансона.

"Это чисто-российское ноу-хау, аналогов которому в мире нет. Мы рады, что именно наша радиостанция придумала этот проект, который встречен российским народом с таким восторгом», - сказал генеральный директор "Радио Шансон" Владимир Маслов.

По словам организаторов, задача "Ээхх, разгуляй!" – подарить людям разного возраста и статуса возможность "почувствовать себя частью российского народа, почувствовать вкус разгуляйного русского веселья, настоящего русского праздника".

В этом году на сцене "Олимпийского" исполнят свои хиты и новые композиции Стас Михайлов, Елена Ваенга, Михаил Шуфутинский и другие артисты.