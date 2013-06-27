Советская рок-группа "Цемент" выступит в "Китайском летчике Джао Да"

Андрей "Яхим" Яхимович. Фото: msk.jao-da.ru

29 июня в клубе "Китайский летчик Джао Да" выступит старейшая русскоязычная рок-группа из Прибалтики "Цемент".

Коллектив стартовал в советском рок-н-ролльном подполье в 1984 году, одновременно с такими группами как "Кино" и "Зоопарк". Фронтмен "Цемента" Андрей "Яхим" Яхимович был основателем и бессменным президентом второго в СССР рок-клуба. Стиль группы – это беспощадный стеб, высмеивающий пошлость и мещанство.

В 2013 году в Москве вышла полная антология творчества группы на четырех CD-дисках.

Начало концерта в 22.00. Стоимость билетов - от 350 рублей.

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