Экспериментальная группа Lizard G сыграет в столице новый альбом

Lizzard G. Фото: littleg.ru

21 июля в клубе "Китайский летчик Джао Да" состоится выступление экспериментальной группы Lizzard G. Музыканты исполнят песни с последнего альбома Little Lizard, выпущенного после изменений в составе коллектива.

Творчество группы не поддается жанровому, стилистическому или какому-либо другому определению. Их музыка - это выражение свободы, импровизации и самовыражения. На сегодняшний момент группа состоит из трех человек: на ударных - Оксана Григорьева, саксофон и клавишные - Евгения Сивкова и бас-гитарист Михаил Ковынев.

Ранее группа состояла только из девушек и носила название Little G.

Начало концерта - в 21:00, стоимость билетов - 300 рублей.