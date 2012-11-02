Глеб Самойлов и The Matrixx исполнят неопостготику

В столице 3 ноября пройдет концерт группы The Matrixx и экс-фронтмена легендарной группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова. Выступление будет проходить в клубе Live music Hall и начнется в 19:00.

Полное название проекта – "Глеб Самойлoff & The Matrixx". Группа была образована через год после распада "Агаты Кристи", с тех пор коллектив успел выпустить два альбома: "Прекрасное жестоко" и "Треш".

Кроме Глеба Самойлова в группу входят два члена недавно прекратившей деятельность группы "НАИВ" – барабанщик Дмитрий Snake Хакимов и гитарист Валерий Аркадин, а также бывший лидер калининградской группы "Мир огня" Константин Бекрев, отвечающий за клавишные партии, бас и бэк-вокал. Музыканты называют стиль своей музыки "неопостготикой".