Казаки начнут патрулировать центр столицы 27 ноября

Казачьи патрули во вторник приступят к патрулированию центра Москвы

Казаки юго-востока столицы поделятся опытом патрулирования улиц с казачьими дружинами из ЦАО. Так, 27 ноября казачьи дружины впервые выйдут на площадь Белорусского вокзала для проведения совместного рейда по охране правопорядка, информирует пресс-служба префектуры ЮВАО.

"Казачьи патрули в Юго-Восточном округе действуют уже давно, и это здорово, что зародившуюся у нас инициативу перенимают и в других округах города. Во время проведения совместного патрулирования площади Белорусского вокзала представители наших казачьих подразделений в первую очередь намерены поделиться «боевым» опытом с казачьими отрядами Центрального округа", - пояснил префект Юго-Восточного округа Владимир Зотов.

На первый совместный рейд по охране правопорядка казаки выйдут совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Они будут пресекать неправильную парковку и несанкционированную торговлю.