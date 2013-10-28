В ВАО демонтирован нелегально установленный кафетерий

В Восточном административном округе столицы снесено здание кафетерия, размещенного с нарушением земельного законодательства. О этом сообщает пресс-служба госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Одноэтажное здание на улице Юности владение 1А находилось в собственности у индивидуального предпринимателя, но никаких прав на землю у бизнесмена не было.

Материалы Госинспекции были направлены в Префектуру ВАО, а затем в суд. Федеральный арбитражный суд города Москвы лишил предпринимателя права собственности и постановил снести незаконную постройку.