28 октября 2013, 11:06
В ВАО демонтирован нелегально установленный кафетерий
В Восточном административном округе столицы снесено здание кафетерия, размещенного с нарушением земельного законодательства. О этом сообщает пресс-служба госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.
Одноэтажное здание на улице Юности владение 1А находилось в собственности у индивидуального предпринимателя, но никаких прав на землю у бизнесмена не было.
Материалы Госинспекции были направлены в Префектуру ВАО, а затем в суд. Федеральный арбитражный суд города Москвы лишил предпринимателя права собственности и постановил снести незаконную постройку.