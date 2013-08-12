Форма поиска по сайту

12 августа 2013, 20:08

Город

В перечень исторических поселений Подмосковья войдут 19 городов

В перечень исторических поселений Московской области планируется внести 19 городов. По словам министра культуры региона Олега Рожнова, их включат в список на заседании научно-методического совета, сообщает РИА Новости.

Напомним, власти Подмосковья намерены принять перечень исторических городов региона и определить все зоны охраны культурного наследия уже в октябре.

Как отметил Олег Рожнов, в Московсой области расположены 6 тысяч памятников истории и культуры, это 5 процентов всего культурного наследия России. При этом значительная часть памятников требует реставрации и восстановления.

историческое наследие культурное наследие культурные объекты мо

