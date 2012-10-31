В 2013 году Росстат впервые соберет данные о питании россиян

Федеральная служба государственной статистики планирует провести первое исследование на тему питания жителей России, о чем заявил глава ведомства Александр Суринов. Ранее подобные исследования проводились фрагментарно и, в большинстве случаев, диетологами.

Как сообщает РИА Новости, статистики рассчитывают получить данные о калорийности питания россиянина, химическом составе продуктов, а также микронутриентный состав (витамины, минералы, белки, жиры, углеводы). Также интерес для исследований представляет рацион в будничный день, выходной и праздничный.

Итоги опроса покажут разницу в питании по географическим, возрастным и социальным параметрам. Как отметил Суринов, эта информация очень важна для диетологов и врачей.

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