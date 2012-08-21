Хакеры взломали сайт Хамовнического суда Москвы

21 августа 2012, 09:03
Хакеры взломали официальный сайт Хамовнического суда Москвы, опубликовали на главной странице антиправительственные лозунги и разместили видеоклип на песню "Mrazish" эпатажного болгарского певца AZIS.
Кроме того, киберхулиганы переименовали раздела интернет-ресурса. Теперь дается следующая краткая характеристика деятельности суда: "Судейское сообщество: в свое время расстреляли бы"; "Судебная практика: хуже некуда"; "Судебное производство: ты одинок"; "Справочная информация: мы знаем о тебе все"; "Пресс-служба: что еще мы можем с*ть"; "Лгуны и обещалкины"; "Электронная приемная: мы все равно не поможем".
Напомним, в пятницу, 17 августа, именно Хамовнический суд вынес приговор участницам панк-группы Pussy Riot за хулиганство в храме Христа Спасителя. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам колонии общего режима.
В отношении остающихся на свободе вокалисток панк-группы, личности которых пока не установлены, возбуждено уголовное дело.
По последним данным, веб-сайт Хамовнического суда заработал уже через несколько часов после того, как был взломан. Ответственность за взлом интернет-ресурса взяли на себя хакеры из Anonymous.
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