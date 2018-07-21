В Instagram появилась новая функция

21 июля, 22:06
Фото: depositphotos/magone
В социальной сети Instagram появилась новая функция — пользователи могут видеть, кто из подписчиков находится онлайн.
В официальном блоге приложения поясняется, что находящиеся в Сети пользователи отмечены зеленой точкой. До недавнего времени статус пользователя можно было посмотреть только в переписка. Отмечается, что за пользователями оставили возможность скрыть активный статус.
Ранее сообщалось, что в Instagram появилась возможность скрыть в ленте публикации любого пользователя, не отписываясь от него. При этом уточняется, что владелец страницы, которую предпочли "игнорировать", никаких уведомлений об этом не получит.
Кроме того, пользователи Instagram смогут делать видеозвонки.
Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, более чем у половины россиян есть аккаунты в соцсетях – это 62 процента опрошенных. 45 процентов граждан старше 18 лет в нашей стране пользуются ими почти ежедневно.
Самыми популярными соцсетями у россиян оказались "ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram.
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