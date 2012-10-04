Доступ к городскому Wi-Fi в Москве не может быть ограничен

Доступ к Wi-Fi в Московских парках и других публичных местах не подразумевает ограничения по каким-либо характеристикам. Об этом М24 рассказала Елена Новикова, пресс-секретарь департамента информационных технологий города. Кроме того, пока не понятно, как это можно осуществить технически.

- Принцип публичного бесплатного доступа к Wi-Fi, который сейчас реализуется городом, не подразумевает дискриминации по какому-либо признаку, - пояснила Новикова. – Кроме того, мы ждем от Роскомнадзора предложений по тому, как это в принципе можно осуществить технически.

Представитель IT-департамента добавила, что сейчас только в городских школах есть ограничения по контенту, утвержденные Минюстом РФ. В некоторых школах вообще открыты только образовательные сайты. Однако в публичных местах можно только сделать так, чтобы пользователь увидел бесплатный WiFi, подсоединился к нему и при открытии браузера, прежде чем попасть на желанную страницу, должен сначала подтвердить, что ему есть 18. "Сейчас стартовые страницы редкость на городском WiFi, но для коммерческих провайдеров это обычная практика. В США такое добровольное подтверждение возраста очень распространено, в частности на сайтах алкогольных и табачных брендов", - пояснила Новикова.

Напомним, что в связи со вступлением в силу закона, который должен оградить детей от вредной информации, Роскомнадзор собирается ограничить доступ в интернет для несовершеннолетних. Речь идет о подключении по Wi-Fi в общественных местах: парках, торговых центрах и кафе. Согласно новым правилам, за нарушения владельцам зданий, где нет ограничений по доступу к интернету грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Однако пока не ясно, как определить возраст пользователей публичных сетей, гуляющих на территории парка или торгового центра.