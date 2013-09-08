08 сентября 2013, 19:44Происшествия
Задержан мужчина, сообщивший о бомбе на избирательном участке в Москве
Столичные полицейские задержали мужчину, который сообщил о якобы заложенной бомбе на одном из избирательных участков.
Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, им оказался 43-летний безработный москвич. В настоящее время он доставлен в полицию, решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законом.
В полиции также отметили, что эвакуация после звонка "телефонного террориста" не проводилась и голосование не прерывалось.
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