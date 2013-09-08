Задержан мужчина, сообщивший о бомбе на избирательном участке в Москве

Столичные полицейские задержали мужчину, который сообщил о якобы заложенной бомбе на одном из избирательных участков.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, им оказался 43-летний безработный москвич. В настоящее время он доставлен в полицию, решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законом.

В полиции также отметили, что эвакуация после звонка "телефонного террориста" не проводилась и голосование не прерывалось.