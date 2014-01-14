Форма поиска по сайту

14 января 2014, 18:55

В ЦСКА перешел защитник "Металлурга" Захар Арзамасцев

Защитник новокузнецкого "Металлурга" Захар Арзамасцев перешел в московский ЦСКА. Взамен "кузня" получит денежную компенсацию, сообщает официальный сайт "красно-синих".

В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, где набрал 6 (1+5) очков за результативность.

Напомним, что сегодня, 14 января, состав армейцев также пополнился вратарем ханты-мансийской "Югры" Михаилом Бирюковым. Кроме того, московский клуб расторг контракт с голкипером Растиславом Станей по обоюдному согласию.

