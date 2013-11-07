Леонид Канарейкин назначен скаутом хоккейного "Спартака"

Новым скаутом хоккейного клуба "Спартак" назначен Леонид Канарейкин, сообщает официальный сайт "красно-белых". Он будет следить за хоккеистами "красно-белых", которые выступают за молодежные команды.

Канарейкин сменил на этой должности Владимира Капуловского.

"Моя задача – следить за спартаковской молодежью, играющей в фарм-клубе из Красноярска. Буквально через неделю улетаю в Красноярск. Также я буду смотреть матчи МХК "Спартак", естественно, матчи главной команды", - заявил Канарейкин.

Леонид Канарейкин - сын главного тренера "Спартака" Федора Канарейкина. Он выступал в КХЛ за "красно-белых" и подмосковный "Атлант", а в прошлом году завершил карьеру игрока.

"Мне интересно работать в хоккее, это самое главное. В принципе, больше нравится тренерская деятельность, меня тянет на лед, хочется передавать свой опыт молодым ребятам и расти как тренер", - отметил Канарейкин.