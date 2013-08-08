Граффити-художник Stash проведет мастер-класс на фестивале Faces&Laces

10 и 11 августа в столице пройдет эксклюзивный мастер-класс граффити-художника и дизайнера обуви Стэша (Stash) в рамках ежегодного фестиваля уличной культуры Faces&Laces.

Все желающие смогут перенестись в 80-е и создать оригинальный ретро-образ при помощи профессиональных стилистов и аксессуаров.

Также организаторы объявили конкурс среди российских граффити-художников. Шесть победителей приедут в столицу на выставку Faces&Laces и смогут оформить скульптуру. Кроме того, победителей ждут денежный приз и стильные подарки.