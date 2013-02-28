Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля 2013, 13:34

Экономика

Музыкальная школа имени Гнесиных получит 56 роялей и 38 пианино

"Утро": Для школы имени Гнесиных закупят рояли на 230 млн рублей

Столичные власти подвели итоги открытого конкурса на право заключения контракта на поставку роялей и пианино для Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных. Учебное учреждение получит 56 роялей, 38 пианино и 1 дисклавир, информирует пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

Начальная (максимальная) цена контракта составит 230, 801 млн рублей.

"Школа открылась в первый послевоенный год и объединила в единый учебный процесс музыкальную и общеобразовательную школы. "Гнесинская десятилетка" стала гордостью отечественного музыкального образования и альма-матер выдающихся музыкантов и деятелей культуры", - говорится в сообщении.

Среди выпускников школы есть и победители престижных российских, международных исполнительских конкурсов, профессора консерваторий и руководители музыкальных факультетов в университетах России и мира, солисты крупнейших симфонических и камерных оркестров.

Сайты по теме


госзакупки музыкальные школы экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика