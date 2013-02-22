Столичные власти потратят 2,5 миллиона рублей на новую разметку в ЦАО

Власти Москвы в лице дирекции ЖКХ по Центральному округу готовы потратить 2,54 миллиона рублей на новую термопластиковую разметку. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Согласно заказу, подрядчик должен будет нанести продольную и поперечную разметку в округе, линии регулирования дорожного движения и обозначения остановок, а также стоп-линии. Кроме того, при необходимости старую разметку нужно будет демаркировать.

Также рабочие должны будут при необходимости отремонтировать дорожное покрытие, залить трещины и отремонтировать колодезные люки.

Термопластиковая разметка отличается от обычной своим составом - в него входят стеклянные шарики, и при попадании луча света на разметку она становится боле заметной на дороге.