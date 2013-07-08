В Щербинке построят магазин и точку общепита, на юго-востоке столицы появится гостиница, а на западе - комплекс автомоек. Участки под строительство этих объектов выставят на аукцион.

Строительство развернется в микрорайоне 1 Щербинки. На двух соседних участках построят магазин и предприятие общепита, оба площадью в 1600 квадратных метров. В настоящий момент площадки свободны для застройки, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

На Золоторожском Валу построят гостиницу площадью около 10,8 тысяч квадратных метров. В настоящее время по указанному адресу находятся торговые павильоны, кафе, автомойка и автосервис. Строения имеют признаки незаконно возведенных объектов.

На улице Удальцова построят автомойку. Площадь постройки составит 414 квадратных метров.