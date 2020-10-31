Москва онлайн покажет дезинфекцию Тверской улицы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

1 ноября в столице пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Съемочная группа Москвы онлайн понаблюдает за работами по дезинфекции на Тверской улице. Дорога будет обработана специальным мыльным раствором, который полностью безопасен для людей и животных.

Смотрите прямую трансляцию 1 ноября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.