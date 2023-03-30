В районе Очаково-Матвеевское построят жилой квартал по программе реновации

Фото: департамент строительства города Москвы

В районе Очаково-Матвеевское началось строительство жилого квартала по программе реновации. Об этом сообщает руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Здесь будет восемь корпусов переменной этажности. В настоящее время идет разработка котлована, устройство шпунтового ограждения, гидроизоляция, устройство фундаментной плиты. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – отметил он.

Загрутдинов добавил, что по адресу Очаковское шоссе, владения 3А и 5А, корпуса будут возведены по квартальному принципу, отделку домов выполнят из материалов натуральных оттенков, а входные группы украсят витражными стеклами.

Всего в домах предусмотрено 1 247 квартир, из которых семь будут сделаны специально для маломобильных жильцов. Улучшенная внутренняя отделка будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Отмечается, что первые этажи будут отведены под офисы, технические помещения, магазины, кафе и другую инфраструктуру. В жилой части у жителей домов появятся колясочные, кладовки для уборочного инвентаря и зона с почтовыми ящиками. На придомовой территории высадят деревья, кусты, цветы, появятся удобные дорожки, а во дворе жители квартала смогут посетить территорию для отдыха с детскими и спортивными площадками.

Новостройки будет оснащены системой охраны, пожарной сигнализацией, оповещением и управлением эвакуацией при пожаре, системой видеонаблюдения.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что жилой комплекс "Квартал Марьино" планируется возвести в экостиле в ТиНАО. Он отметил, что дизайн-код проекта – это "полевые цветы", а концепция оформления жилого комплекса основана на эстетике бескрайних полей и лугов. В первой очереди будут построены два урбан-блока, рассчитанные на 1 398 квартир.



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