Музеи Московского Кремля будут работать 31 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

31 января Музеи Московского Кремля будут открыты для посетителей, несмотря на введенные ограничения движения в центре столицы. Об этом сообщили в музее.

"Никаких изменений в работе на вчерашний день у нас не предполагалось. Никто ничего не отменял, будем работать в обычном режиме", – сообщили в музее.

В случае появления изменений, информация об этом будет опубликована на сайте ММК.

Ранее сообщалось, что власти столицы в воскресенье, 31 января, ограничат продажу спиртного в центре города. В результате часть магазинов и кафе планируется закрыть. Купить алкоголь в стеклянной таре не получится на Красной площади, Манежной площади, Лубянской площади, на улице Большая Дмитровская, Тверская и других улицах, находящихся в центре.

Также говорилось, что из-за незаконных акций 31 января в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов. Полиция предупредила о грозящей ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах.