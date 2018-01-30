Подпорные стены двух столичных набережных отремонтируют

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Гранитные подпорные стены Овчинниковской и Нагатинской набережных отремонтируют до конца 2018 года.

Работы предполагают устранение сколов и повреждений на плитах, специалисты также заделают швы между ними. Чугунные ограждения выпрямят, отмоют и покрасят.

До конца весны должен закончиться ремонт на Нагатинской набережной, а до конца года – обновление подпорных плит и ограждений на участке Овчинниковской набережной от Чугунного до Комиссариатского моста. Работы будут выполнять специалисты ГБУ "Гормост".

Как пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, в первую очередь необходимо закрепить выбившиеся плиты гранитной облицовки – это основной дефект. Их переложат заново, вместо поврежденных плит появятся новые, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Помимо уже упомянутых работ, предстоит также дополнить утраченные элементы ограждений, добавили в пресс-службе.

Ограничений движения транспорта на время ремонта не запланировано. Технику и строительные материалы собираются подвозить на судах по Москве-реке. Работы также проведут с речных судов.

До конца года ремонт ожидает также 12 подземных пешеходных переходов, которые находятся в ведении ГБУ "Гормост". Работы проведут в четырех округах, большую часть – на севере и юго-востоке Москвы.

В них обновят лестницы и стены тоннелей, сделают навесные потолки и проведут более яркое светодиодное освещение. Поверхности тоннелей облицуют аккуратной и прочной гранитной плиткой. Будут заменены системы вентиляции, водоснабжения и другие коммуникации.