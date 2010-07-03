Режим работы канатной дороги изменится 29 июля из-за концерта Rammstein

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Режим работы Московской канатной дороги изменится 29 июля из-за концерта Rammstein в "Лужниках". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на канатную дорогу.

"29 июля 2019 года с 15:30 высадка пассажиров канатной дороги будет осуществляться только на станции "Воробьевы горы" в связи с проведением на территории олимпийского комплекса "Лужники" концерта группы Rammstein", – говорится в сообщении.

На станции "Воробьевы горы" с 15:30 и до окончания мероприятия будут продаваться билеты по маршруту "туда-обратно". На станции "Лужники" в указанное время будет осуществляться только посадка пассажиров. Там можно будет приобрести билет до Воробьевых гор.

Ранее москвичам напомнили об ограничениях на дорогах из-за предстоящего концерта. Движение в районе стадиона будет перекрыто с 22:00. Парковочное пространство уже ограничено. С 22:00 до завершения концерта будут полностью перекрыты несколько участков дорог.

29 июля на стадионе "Лужники" выступит группа Rammstein. В мае этого года коллектив выпустил новый альбом. В седьмую студийную пластинку вошли 11 композиций.

Рок-группа Rammstein была основана в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном. Музыканты за четверть века продали более 35 миллионов копий своих альбомов.

Особую известность группе принесли сценические выступления с использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Среди хитов группы – Mutter, Ich will, Feuer Frei.

