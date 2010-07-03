Режим работы канатной дороги изменится 29 июля из-за концерта Rammstein

Режим работы Московской канатной дороги изменится 29 июля из-за концерта Rammstein в "Лужниках". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на канатную дорогу.
"29 июля 2019 года с 15:30 высадка пассажиров канатной дороги будет осуществляться только на станции "Воробьевы горы" в связи с проведением на территории олимпийского комплекса "Лужники" концерта группы Rammstein", – говорится в сообщении.
На станции "Воробьевы горы" с 15:30 и до окончания мероприятия будут продаваться билеты по маршруту "туда-обратно". На станции "Лужники" в указанное время будет осуществляться только посадка пассажиров. Там можно будет приобрести билет до Воробьевых гор.
Ранее москвичам напомнили об ограничениях на дорогах из-за предстоящего концерта. Движение в районе стадиона будет перекрыто с 22:00. Парковочное пространство уже ограничено. С 22:00 до завершения концерта будут полностью перекрыты несколько участков дорог.
29 июля на стадионе "Лужники" выступит группа Rammstein. В мае этого года коллектив выпустил новый альбом. В седьмую студийную пластинку вошли 11 композиций.
Рок-группа Rammstein была основана в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном. Музыканты за четверть века продали более 35 миллионов копий своих альбомов.
Особую известность группе принесли сценические выступления с использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Среди хитов группы – Mutter, Ich will, Feuer Frei.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.