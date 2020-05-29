В МВД призвали москвичей не участвовать в публичных акциях во время пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция Москвы призвала столичных жителей не участвовать в публичных мероприятиях во время пандемии коронавируса, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.
Правоохранительные органы предупредили граждан в связи с появившимися в интернете приглашениями к участию в несанкционированных акциях в центре Москвы. Полиция напомнила, что в столице действуют ограничения на проведение массовых мероприятий.
"ГУ МВД России по Москве напоминает гражданам о том, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий", – отметили в пресс-службе ведомства.
В столичном управлении МВД РФ напомнили, что проведение массовых мероприятий в настоящее время запрещено. Нарушение предписания грозит наложением штрафа, обязательными работами или административным арестом.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что снятие ограничений на массовые мероприятия будут проводить в последнюю очередь.
Начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков отметил, что ношение масок и перчаток стало обязательным на городских улицах, однако это не означает введение новых штрафов за нарушений предписаний. В то же время он напомнил, что ранее установленная административная ответственность не перестает действовать.
Он напомнил, что в столице за отсутствие индивидуальных средств защиты в Москве в транспорте будет наложен штраф 5 тысяч рублей, на улицах и в помещениях – 4 тысячи рублей.
Власти Москвы не будут вводить новые штрафы за отсутствие масок или перчаток на улицах
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