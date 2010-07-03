Где отдохнуть на майские праздники в Москве

Москвичей ждет очень короткая рабочая неделя – всего два дня, а далее – пятидневные майские праздники. Всем, кто останется в столице будет чему удивиться. Очень интересную программу готовят парки. Можно и в круиз отправиться, и спортом заняться, и музыку послушать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.