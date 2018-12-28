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18:07

Столичные поликлиники и аптеки изменят режим работы в праздники

город медицина праздники Новый год

18:07

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Взрослые и детские поликлиники Москвы, а также аптеки и женские консультации изменят режим работы в новогодние праздники. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года столичные поликлиники будут работать в измененном режиме, уточнили в Депздраве. В частности, 30 декабря взрослые поликлиники будут вести прием с 09:00 до 16:00. В это же время москвичам могут оказать помощь на дому, если вызов поступит до 15:30. Режим работы поликлиник и медуслуг на дому 31 декабря – с 9:00 до 18:00.

В период с 1 по 8 января взрослые поликлиники будут принимать пациентов по графику праздничного дежурства – с 9:00 до 16:00. Медпомощь на дому можно будет получить с 09:00 до 16:00, прием вызовов – до 15:30.

30 и 31 декабря врачи детских поликлиник окажут медицинскую помощь на дому с 09:00 до 15:00, вызовы принимаются до 14:30. С 1 по 8 января 2019 года специалисты смогут прийти домой к маленьким пациентам по графику праздничного дежурства – с 09:00 до 15:00. При этом травматологические отделения поликлиник будут открыты с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты – с 06:30 до 12:00.

Аптечные пункты при поликлиниках 30 декабря будут работать по графику воскресенья, с 09:00 до 16:00, а 31 декабря – по графику субботы, то есть на два часа дольше. С 1 по 8 января приобрести лекарства в дежурных аптечных пунктах можно будет с 09.00 до 16.00. Также уточняется, что 4 января льготные аптечные пункты работают по графику медучреждений, в которых они находятся.

Обособленные аптеки 30 декабря будут работать по графику воскресенья, а в последний день года – по графику субботы. Кроме того, с 1 по 8 января дежурные аптеки открыты круглосуточно, а остальные будут принимать покупателей по расписанию праздничного дня.

Также сообщается, что 30 декабря женские консультации будут принимать москвичек как в воскресенье – с 09:00 до 16:00, а 31 декабря будет действовать субботний графику – с 9:00 до 15:00. В период с 1 по 8 января они будут работать по графику воскресного дежурства, то есть с 09:00 до 15:00, на базе одной из женских консультаций округа.

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