Москва онлайн: Алексей Емельянов расскажет о сохранении культурного наследия в столице

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

28 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам работы над сохранением культурного наследия столицы в 2021 году.

О раскопках и реставрации расскажет руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Вопрос спикеру можно задать на официальной странице мероприятия.

Смотрите трансляцию 28 декабря в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.