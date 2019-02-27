Детский сад "со слониками" в Щукине стал памятником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский сад на улице Маршала Василевского – старейшее дошкольное учреждение в Москве – признан памятником архитектуры, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Здание построено в 1934 году в районе Щукино, это один из последних в столице довоенных детсадов. В проекте соединены два стиля – конструктивизм и сталинский ампир. Уникальность этого объекта заключается еще и в том, что здание построено по индивидуальному проекту, тогда как с середины 1930-х годов началось типовое строительство детских дошкольных учреждений. На территории находится бассейн с четырьмя скульптурами слонов – из-за это в народе у здания закрепилось название "детский сад "со слониками".

В департаменте культурного наследия указали, что детский сад работал до 2011 года, потом его закрыли и группы распределили в другие дошкольные учреждения, так как старинное здание не соответствовало современным нормам. Группа местных жителей неоднократно обращалась к властям города с предложением о сносе и строительстве на этой территории нового детсада. Новое здание в итоге построили на другом участке, а уникальное историческое здание решено отреставрировать.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Статус объекта культурного наследия регионального значения означает, что исторический облик здания запрещено нарушать, а любые реставрационные работы могут проводиться только после согласования с властями.

Ранее объектом культурного наследия регионального значения также признали здание Дома культуры Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Его построили в 1949 году в стиле советского монументального классицизма по типовому проекту мастерской Академпроекта. Эта организация под руководством знаменитого архитектора Алексея Щусева строила объекты Академии наук СССР.