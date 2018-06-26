Церемония развода караулов президентского полка 30 июня состоится на Красной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет 30 июня дважды – в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля и в 16:00 на Красной площади, передает Агентство "Москва".

"30 июня 2018 года в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля и в 16:00 на Красной площади пройдут церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка", – сообщила пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Также 29 июня с 13:00 до 14:00 у грота в Александровском саду состоится выступление президентского оркестра.

Предыдущую Церемонию развода караулов на Соборной площади Московского Кремля 23 июня отменили в связи с выпуском учащихся военных учреждений города.

Традиционно развод конных и пеших караулов президентского полка проводится каждую субботу с апреля по октябрь в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля.