9,5 тыс единиц техники и 40 тыс человек устраняют последствия снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские службы ликвидируют последствия снегопада, который обрушился на столицу, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в данный момент проводится уборка дорог, тротуаров, дворовых территорий, а собранный снег вывозят на снегосплавные пункты для утилизации.

"В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств – более 9,5 тысячи единиц техники и 40 тысяч дорожных рабочих и дворников", – подчеркнул Бирюков.

Вице-мэр рассказал, что коммунальные службы с началом снегопада приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По его словам, обработку провели с помощью спецтехники. Обработаны были мосты, тоннели, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, площадки торможения на остановках городского транспорта.

"На опасных участках, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, было организовано дежурство тягачей", – уточнил Бирюков.

Из-за непогоды на усиленный режим работы перешла и Московская железная дорога (МЖД). Специалисты непрерывно очищают железнодорожное полотно от снежных заносов, говорится в сообщении пресс-службе МЖД.

Уточняется, что железнодорожники заблаговременно приготовили снегоуборочную технику. Устранять последствия снегопада выехали 19 спецмашин, в том числе снегоуборочные и снегоочистительные. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению. Кроме того, в уборке снега задействованы 1,1 тысячи железнодорожников.

В пятницу, 25 декабря, в столице высота снежного покрова местами достигает 10–12 сантиметров, прирост свежевыпавшего снега составил 2-3 сантиметра. По прогнозам синоптиков, снег будет идти в городе в течение всего светового дня.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снег, выпавший в столице и Московской области, растает только весной.

