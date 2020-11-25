Терминалы для выдачи сим-карт появились в метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В вестибюлях и переходах столичного метрополитена появились торговые терминалы по продаже сим-карт. Их установил мобильный оператор Tele2 совместно с департаментом транспорта Москвы.

Как сообщили в пресс-службе оператора, в подземке до конца года появится 54 терминала.

Получить сим-карту можно будет за две минуты. Инструкция на терминале поможет изучить все предложения оператора. После этого карта будет доступна в ячейке диспенсера, активировать ее можно самостоятельно в мобильном приложении Tele2. На терминале доступны три языка: русский, английский, китайский.

Два первых устройства установили на станциях метро "Библиотека имени Ленина" и "Боровицкая". Еще 52 появятся на станциях до конца года.

Ранее сообщалось, что в московском метро появились измерители температуры. На станции "Спартак" у москвичей проверяют температуру в автоматическом режиме.

Прямо на турникетах там установили специальные устройства, которые сканируют пассажира и выводят цифры на экран.

