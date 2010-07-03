Два бесплатных катка появятся во дворах в Нижегородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Два бесплатных катка откроют во дворах Нижегородского района. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Площадки с натуральным льдом появятся на Нижегородской улице и на Рязанском проспекте. Катки будут освещаться уличными фонарями, что позволит проводить там время вечером. Также еще девять спортивных площадок оборудуют для игры в мини-футбол на снегу.
Кроме того, для горожан откроются ледовые площадки в Таганском районе. Катки появятся на Волгоградском проспекте, в Новоспасском переулке, на улицах Нижегородской, Марксистской, Краснохолмской, Стройковской, Верхней Сыромятнической и на Рогожском Валу.
Площадки начнут работать, когда в городе на продолжительное время установится минусовая температура. Сейчас горожане могут покататься на коньках в парках, где уже открылись катки с искусственным покрытием.
Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября. Каток в Парке Горького в этом году стал еще больше: его площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем могут находиться порядка шести тысяч человек.
В будни каток можно посетить с 10:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 24:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – нерабочий день. Цены билетов будут варьироваться в пределах 400–800 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.
Москвичей приглашают на каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ разделен на три зоны. Основная зона площадью около 16 тысяч квадратных метров доступна для всех посетителей. Это широкие ледовые дорожки вдоль центральной части катка.
Для детей напротив павильона № 66 "Советская культура" оборудовали отдельную огороженную площадку площадью 900 квадратных метров. Там ждут малышей от трех до восьми лет в сопровождении взрослых. А любители романтики могут покататься по "Аллее влюбленных" вокруг фонтана "Каменный цветок".
В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – технический день. Цена билетов – от 140 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.
Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным.
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