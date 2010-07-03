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08:18

Грибоедовский ЗАГС перейдет на ежедневный режим работы

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Грибоедовский загс (Дворец бракосочетания № 1) с 1 декабря перейдет на ежедневный режим работы. Подать заявление можно уже 25 ноября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Дворец бракосочетания №1 является самым популярным в городе – с начала 2019 года там зарегистрировали брак около пяти тысяч пар. Еженедельно в нем проходит более 100 регистраций браков.

По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой, теперь проводить церемонии можно будет в красивые или праздничные даты, в которые у остальных отделов ЗАГС официальный выходной.

Подать заявление можно с помощью единого портала госуслуг или при личном обращении не раньше, чем за год, и не позднее, чем за месяц до желаемой даты регистрации.

Дворец бракосочетания №1 открыли 22 февраля 1961 году. В нем регистрировали брак Юрий и Валентина Гагарины, Валентина Терешкова и Андриян Николаев, Владимир Высоцкий и Марина Влади, Ирина Роднина и Александр Зайцев.

В июле на ежедневный режим работы уже перешел Дворец бракосочетания №3. Решение было принято в связи с огромным количеством просьб от жителей столицы.

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