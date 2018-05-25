Москвичи смогут предложить свои идеи по развитию столицы на портале "Наш город"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Горожане смогут предложить свои идеи по развитию столицы, воспользовавшись новой функцией сайта "Наш город".

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в разделе "Мэр, у меня есть идея" каждый может оставить свои предложение по поводу благоустройства дворов, парков, пешеходных зон и бесхозных территорий, а также организации дорожного движения и развития социальной сферы.

Кроме текста, на сайт можно буде отправить фотографии и изображения. Идею проверят модераторы, а затем опубликуют ее для голосования. Окончательное решение о реализации предложения примут власти.

Чтобы зарегистрироваться в новом разделе, необходимо иметь учетную запись на официальном сайте мэра Москвы, в которой будет указан номер СНИЛС. Для удобства пользователям предлагают объединить аккаунт в новом разделе с учетной записью на gorod.mos.ru.

По итогам 2017 года, число пользователей портала "Наш город" выросло на 168 тысяч человек и достигло 1,1 миллиона. Всего пользователи опубликовали 839 тысяч сообщений.

У горожан есть возможность сообщить в разделе "Мэр, у меня есть проблема" о плохом состоянии детских площадок, работе транспорта и других вопросах. "Наш город" создан для улучшения качества жизни горожан и облика Москвы.

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