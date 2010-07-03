Зеленый свет. Как оптимизируют работу светофоров в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
В феврале и марте изменился режим работы светофоров еще на 22 пешеходных переходах столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Программа по оптимизации работы светофоры стартовала в 2013 году. С тех пор режим смены сигналов изменили более чем на тысяче пешеходных переходов.
Как пояснил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, по просьбам москвичей на некоторых светофорах увеличивают время включения зеленого сигнала, чтобы пешеходы могли безопасно пересечь дорогу по переходу. На других светофорах снижают или увеличивают время ожидания зеленого сигнала в зависимости от времени суток и дня недели. "Режим работы устройств меняют на самых оживленных улицах города с учетом дорожной обстановки рядом с переходом", − отметил глава ведомства.
В частности, в этом и прошлом месяце оптимизировали работу светофоров в столичных районах Басманный, Бабушкинский, Отрадное и Черемушки. Так, время ожидания зеленого сигнала на пересечении Окской улицы с Волжским бульваром сократилось на 31 секунду, а на пересечении Отрадной улицы и Отрадного проезда зеленый сигнал теперь горит по 28 секунд.
Кроме того, с начала года на двух пешеходных переходах ввели новый ночной режим работы светофоров. Если прежде они работали в режиме желтого мигающего сигнала, то теперь в целях безопасности включили стандартный трехцветный режим, как и в дневное время. Эти изменения коснулись светофоров на пересечении Череповецкой и Угличской улиц, а также у дома № 4а в Лианозовском проезде.
В середине февраля сообщалось об оптимизации работы светофоров в 20 районах Москвы. А в прошлом году в столице перенастроили работу светофоров на 212 пешеходных переходах. Эти меры сократили суммарное время ожидания пешеходов на 900 часов в сутки.
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