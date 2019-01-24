Студентам-отличникам подарят сувениры от метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный метрополитен ко Дню студента организовал праздничную акцию. В пятницу, 25 января, учащимся вузов и средне-специальных учреждений подарят сувениры с символикой метро. Чтобы получить подарок, нужно предъявить зачетку с отличными оценками, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Подарок можно получить на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская".

"Всех студентов-отличников отметят подарками с символикой московского метро", – сообщили в пресс-службе.

Также московских студентов пригласили бесплатно покататься на сноуборде и лыжах в горнолыжных комплексах "Ново-Переделкино" и "Куркино" 25 января. Акция будет действовать в рамках общегородского праздника "Московский день студента".

Студенты получат скипасс и смогут свободно пользоваться подъемником. Чтобы принять участие в акции, достаточно будет показать студенческий билет.