Выходные в парке: фестиваль снеговиков и пешеходный квест

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Столичные парки 26 и 27 января порадуют горожан и туристов развлечениями на любой вкус. Среди запланированных мероприятий фестиваль снеговиков и концерт ко дню рождения барда Владимира Высоцкого.

В субботу в Парке Горького в рамках мультиформатного проекта "Россия. Большое путешествие" покажут фильм "Холодное сердце Сибири", а после создатели картины ответят на вопросы зрителей. Вход на кинопоказ свободный по предварительной регистрации.

Кроме того, в парке пройдет пешеходный квест "Студенческий переполох". Начало в 13:00 у Главного входа. Всем участникам, которые должны будут разгадать кроссворд, дадут маршрутный лист в виде зачетной книжки. Студенты смогут пройти квест бесплатно, нужно лишь предварительно зарегистрироваться на сайте парка.

В тот же день каток парка "Ангарские пруды" станет площадкой для окружных соревнований спортивных семей "Зимние старты". В программу включены эстафета на льду, показательные выступления воспитанников секции фигурного катания и фитнес-зарядка.

26 января в "Сокольниках" пройдет Фестиваль снеговиков на Фонтанной площади. Воплотить в жизнь творческие фантазии, создав необычного снеговика на специально подготовленной площадке, сможет кто угодно. Единственное условие – собрать команду от трех человек.

В воскресенье в усадьбе "Коломенское" продолжаются концерты цикла музыкально-поэтических программ "Золотые страницы оперной классики". На этот раз гостям представят оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Музыкальные номера свяжет чтением фрагментов одноименной трагедии Александра Пушкина. Купить билет можно за 500 рублей.

А еще музей-заповедник "Коломенское" пригласит горожан в фойе "Театральной хоромины" дворца царя Алексея Михайловича, где состоится концерт "Тургенев и музыка". Стоимость билетов 350 рублей.

Услышать произведения Паганини, Таривердиева и других композиторов в исполнении балалайки, гитары и вокала 27 января можно будет в музее-усадьбе "Люблино".

Усадьба "Кусково" 26 января удивит концертом, посвященным композитору Генделю. Его музыку исполнит московский ансамбль Da camera e da chiesa под управлением Фелицианта.

А на другой день в этом же парке состоится концерт "Голубое на зеленом", где представят эстетику высокого импрессионизма. Звуковые полотна, помимо великолепных красок и образов, расскажут о таинственных переживаниях и процессах мысли великих композиторов.

Тем временем в усадьбе Воронцово пройдет бесплатная авторская экскурсия историка, специалиста по русской усадьбе Михаила Коробко. Ее участники познакомятся с историей одной из жемчужин русского архитектурного искусства и узнают об основных этапах в жизни усадьбы от ее основания до наших дней.

В Саду "Эрмитаж" заработает школа керлинга. Там посетителей будут ждать профессиональные тренеры и ровный лед. Примечательно, что предварительная регистрация не нужна.

В Бабушкинском парке 26 января состоится презентация книги Людмилы Прянишниковой "Да не прервется связь времен и поколений. Моя малая родина, моя Лосинка" об истории Лосиноостровского района. Вход свободный. А в воскресенье в парке пройдет шахматный турнир для детей.

В музее-заповеднике "Царицыно" проведут экскурсию по выставке "Российская Благотворительность", которая приурочена к 100-летию гибели царской семьи. Желающим посетить ее нужно предварительно зарегистрироваться.

В Саду имени Баумана 27 января пройдет бесплатный мастер-класс для детей и родителей по приготовлению домашнего песочного печенья. Записаться на него можно по телефону: +7 (925) 389-87-52.

В тот же день парк пригласит всех желающих на мастер-класс по стеклянной мозаике. Участники смогут узнать много нового об этом древнем искусстве, увидеть известные произведения и самостоятельно выложить из смальты рыбу. Запись по номеру: +7 (926) 847-11-86.

26 января в парке Олимпийской деревни состоятся окружные финальные соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады "Спорт для всех". Мероприятие проводится совместно с Москомспортом. Победителей будут ждать памятные призы.

А парк "Фили" 27 января порадует вечером-концертом, посвященном дню рождения Владимира Высоцкого. Перед зрителями выступит Виталий Кацабашвили. Вход свободный, место встречи – арт-студия "Филька".

В парке "Северное Тушино" в воскресенье состоится кукольный спектакль "Лебединое озеро". Юные зрители научатся играть на кастаньетах, маракасах, колокольчиках и попробуют себя в роли лебедей, и станцуют вальс цветов.

27 января в выставочном павильоне Измайловского парка "Арт-Парк" пройдет музыкально-поэтическое выступление Владимира Круглова "Баллада о Любви", также приуроченное ко дню рождения Владимира Высоцкого.

Наконец парк "Красная Пресня" 26 января пригласит горожан поучаствовать в "Зимних забавах на льду". Это эстафета на коньках для семей районов ЦАО. Команды, показавшие лучшие результаты, получат кубки и медали.

Перед выходными столичные парки широко отметят День российского студенчества. Сюрпризы ждут не только учащихся вузов, но и обладательниц имени Татьяна.