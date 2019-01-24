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11:53

Детский сад на 250 мест построят в Даниловском районе

город строительство

11:53

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Детский сад на 250 мест построят на территории жилого комплекса "Зиларт" в Даниловском районе на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Как рассказал ее председатель Валерий Леонов, проектная документация на строительство трехэтажного детсада уже согласована. Он будет рассчитана на 250 мест – 10 групп по 25 человек. Помимо групповых ячеек, в здании разместят музыкальный и физкультурные залы, помещения для кружковых занятий и медицинский блок.

В спальнях появятся выкатные двух- и трехъярусными кровати и детские диваны. В групповой устанавливаются столы и стулья, соответствующие возрастной группе. Раздевалки оборудованы шкафами, обеспечивающими просушку одежды и обуви.

В детском саду вместе смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья и дети без таких ограничений. Для этого в здании создадут все необходимые условия. У детсада появятся 10 групповых площадок, спортплощадка, беговая дорожка с покрытием из резиновой крошки и яма для прыжков.

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